Mundo Indiana de 12 anos é estuprada durante 7 meses por 22 homens Menina é deficiente auditiva e denunciou os abusos para a irmã

Uma menina de 12 anos com deficiência auditiva foi estuprada por pelo menos 22 homens durante os últimos sete meses, em um caso de violência sexual que chocou a Índia nesta semana. De acordo com o jornal indiano "The Times of India", os crimes aconteceram na cidade de Chennai, localizada ao sul do país asiático. Até o momento, 18 dos acusados foram detido...