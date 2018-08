Mundo Incêndios na Califórnia são os maiores da história do estado Desastre superou o de Thomas, em dezembro do ano passado

Os incêndios que atingem o estado da Califórnia, nos Estados Unidos seguem crescendo e já se tornaram o maior desastre do tipo na história do estado. As informações são da emissora de TV norte-americana "CNN". "Batemos um recorde que nenhum de nós queria ver", disse o subdiretor do corpo de bombeiros da Califórnia, Scott McLean, ao jornal norte-americano Los An...