Mundo Incêndios na Califórnia deixam 66 mortos e 631 desaparecidos A maioria das pessoas que aparece na lista de desaparecidos tem mais de 60 anos

Uma semana depois de dois gigantescos incêndios que seguem ativos no norte e no sul da Califórnia, nos Estados Unidos, foram contabilizados 66 mortos e 631 desaparecidos, enquanto os bombeiros conseguiram ganhar algum terreno contra as chamas nas últimas horas. O condado de Butte, no norte do estado, afetado pelas chamas, batizado como "Camp Fire", registra 63 mor...