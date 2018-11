Mundo Incêndios na Califórnia causam mais mortes

O número de mortos do incêndio Florestal que devastou a cidade de Paradise e áreas adjacentes no norte da Califórnia subiu para 29 enquanto as equipes continuam as busca por vítimas nas ruínas. O “Camp Fire”, se igualou em número de vítimas ao mais letal já registrado na história do Estado americano, depois que as autoridades anunciaram que recuperaram mais seis corpo...