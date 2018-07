Mundo Incêndio na Califórnia deixa 300 desabrigados Fogo foi batizado de "County Fire" e somente 3% foi controlado

Um enorme incêndio nas florestas do norte da Califórnia, Estados Unidos, se arrasta desde sábado (30), minando cerca de 700 casas e consumindo uma área equivalente a 24 mil campos de futebol. Não foram registrados feridos até o momento, mas as autoridades pediram que 300 pessoas deixassem as suas casas. As chamas chegaram a cobrir 243 km² de superfície somente ontem ...