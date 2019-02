Mundo Incêndio em prédio residencial em Paris mata ao menos 10 e fere cerca de 30 As declarações do morador reforçam o rumor de que o incêndio começou após uma briga entre vizinhos

Ao menos dez pessoas morreram e cerca de 30 ficaram feridas na madrugada desta terça-feira, 5, em um incêndio em um prédio localizada na cidade de Paris. Segundo as autoridades, o incêndio na capital francesa pode ter sido intencional. Uma moradora do prédio, suspeita de ter iniciado as chamas, foi detida. Segundo a imprensa francesa, o incêndio em um dos últimos...