Incêndio em prédio residencial de Nova York deixa doze mortos

Pelo menos doze pessoas morreram em um incêndio em um prédio de apartamentos no bairro do Bronx, em Nova York, na noite de quinta-feira, 28. Entre os mortos há uma criança. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que este foi o pior incêndio "em várias décadas" que atingiu a cidade.

O Departamento de Bombeiros de Nova York informou ao jornal The New York Times que pelo menos seis outras pessoas ficaram gravemente feridas. O edifício de cinco andares e 25 apartamentos foi construído em 1916. Ele está localizado nas proximidades da Universidade Fordham e do zoológico do Bronx.

"Essa tragédia é histórica sem nenhuma dúvida por sua magnitude", disse o chefe dos bombeiros da cidade, Daniel Nigro. "Estamos em choque por essas mortes".

As causas do fogo ainda estão sendo investigadas, mas informações preliminares indicam que o incêndio teria começado no primeiro andar e, depois, se espalhado. Mais de 160 bombeiros trabalharam para conter as chamas, que começaram por volta das 19h00 (22h00 de Brasília) em uma noite em que as temperaturas estavam abaixo de zero.

As 12 mortes confirmadas tornaram esse incêndio o mais mortal da cidade desde aquele ocorrido no clube Happy Land, quando 87 pessoas morreram em 1990. O fogo desta quinta, no entanto, foi suficiente para superar o de 2007, quando 9 pessoas - oito delas crianças - foram mortas depois de cabos superaquecidos terem causado um incêndio que destruiu uma casa de quatro andares, também no Bronx.