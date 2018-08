Mundo Incêndio em hotel na China mata 19 pessoas Os bombeiros encontraram 16 pessoas mortas e outras três morreram no hospital

Um incêndio em um hotel na cidade de Harbin, no nordeste da China, matou pelo menos 19 pessoas na manhã deste sábado, disseram autoridades locais. O fogo começou no prédio de quatro andares do Beilong Hot Spring Hotel, no resort de Sun Island, às 4h36 no horário local, e foi apagado às 7h50, segundo a TV estatal chinesa. A causa do incêndio está sendo investigada. ...