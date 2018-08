Mundo Incêndio em hospital de Taiwan deixa 14 mortos Acidente ocorreu na cidade de Nova Taipé

Ao menos 14 pessoas morreram nesta segunda-feira (13), em um incêndio em um hospital da cidade de Nova Taipé, em Taiwan, informou a mídia local. De acordo com as autoridades locais, o fogo começou durante a madrugada, no sétimo andar do Hospital Weifu, tendo a equipe do Corpo de Bombeiros resgatado cerca de 36 pessoas. No entanto, 14 delas não resistiram. Entre as pessoas ...