Mundo Incêndio em ônibus deixa pelo menos 42 mortos no Zimbábue Desconfia-se que botijão de gás levado por passageiro causou o acidente

Pelo menos 42 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas no Zimbábue em decorrência de um incêndio em um ônibus na cidade de Gwanda, no sudoeste do país, informaram nesta sexta-feira, 16, fontes policiais. O acidente aconteceu na quinta-feira, 15, durante a noite, quando o ônibus de passageiros viajava pela estrada de Bulawayo rumo à África do Sul, afirmou a p...