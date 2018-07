Mundo Incêndio de grandes proporções deixa um morto e feridos na Califórnia (EUA) Bombeiros também se feriram na ação e várias casas foram tomadas pelo fogo e destruídas

Um incêndio de grandes proporções atravessou duas pequenas comunidades no norte da Califórnia e atingiu a cidade de Redding nesta sexta-feira (27). As chamas mataram um homem, deixaram vários feridos, incluindo três bombeiros, e destruíram diversas casas e edifícios, entre eles um prédio histórico que abrigava uma escola. Segundo Scott McLean, porta-voz do Departam...