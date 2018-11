Mundo Incêndio é o pior da história da Califórnia Mais devastadoras do Estado da Califórnia, queimadas já deixaram mais de 40 mortos e atingiram mais de 67 mil imóveis, mobilizando cerca de 4,5 mil bombeiros

O incêndio florestal que devasta o norte da Califórnia já matou 42 pessoas, convertendo-se no mais fatal da história do Estado americano, enquanto milhares de bombeiros lutam para controlar as chamas. “Hoje foram recuperados os restos mortais de mais 13 pessoas, o que eleva o número total de mortos a 42”, disse em entrevista coletiva o xerife do condado de Butte, Kory ...