Imigrantes são encontrados mortos na Costa Marroquina

Autoridades espanholas informaram que imigrantes foram encontrados mortos perto da costa de Marrocos. A chefe de comunicação para o governo regional de Melilla, Irene Flores, afirmou neste domingo que a guarda civil espanhola encontrou o corpo de um homem subsaariano. Segundo ela, outros corpos foram encontrados nas águas do Marrocos no sábado, mas foram recuperados por navios de patrulha marroquinos.



A mídia espanhola relatou que, no total, cerca de 20 corpos foram retirados do mar. Aparentemente, seriam imigrantes que se afogaram quando o barco em que estavam afundou, tentando alcançar o território espanhol.



Todos os anos, milhares de imigrantes tentam chegar à Espanha fazendo o perigoso cruzamento do mar Mediterrâneo ou entrando em Melilla e Ceuta, enclaves espanhóis na África, tanto por terra como por mar.

Fonte: Associated Press