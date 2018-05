Mundo Imigrante que salvou criança em prédio de Paris recebe nacionalidade francesa Mamoudou Gassama, de 22 anos, se encontrou com Macron no Palácio do Eliseu e recebeu uma medalha de ouro do Estado francês por sua "coragem e devoção".

O presidente Emmanuel Macron concedeu nesta segunda-feira, 28, nacionalidade francesa e um emprego como bombeiro ao homem que escalou um prédio para salvar um garoto pendurado em uma sacada, em Paris, no sábado. O imigrante malinês Mamoudou Gassama, de 22 anos, se encontrou com Macron no Palácio do Eliseu e recebeu uma medalha de ouro do Estado francês por sua "cor...