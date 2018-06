Mundo Imigrante brasileira afastada do filho por 9 meses lidera ação contra Trump Presidente norte-americano criou política de "tolerância zero" contra imigrantes, processando criminalmente qualquer um que pise em terra americana

Alguns passos depois de cruzar de maneira clandestina a fronteira do México com os EUA, em agosto, a brasileira identificada apenas pela inicial "C" foi parada por um guarda de imigração americano, ao qual declarou que buscava asilo juntamente com o filho, "J", de 14 anos. Pouco tempo depois, eles seriam separados e a mãe só voltaria a ver o adolescente nove meses mais tarde. Em março, "C" se tornou uma das duas autoras de uma ação coletiva contra a ...