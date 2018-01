Igrejas no Chile são atacadas às vésperas de visita do papa

Três igrejas católicas foram atacadas na madrugada de ontem em Santiago, a poucos dias da chegada do papa Francisco ao Chile. O subsecretário do Interior, Mahmud Aleuy, visitou duas das três igrejas atacadas nas comunas de Estação Central, Recoleta e Peñalolén. A igreja de Recoleta, no norte de Santiago, sofreu um ataque com explosivo, segundo mostraram imagens de câmer...