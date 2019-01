Mundo 'Igreja não pode ser arrogante', diz Papa Francisco participa de Jornada Mundial da Juventude, no Panamá

O papa Francisco afirmou nesta quinta-feira (24) que a Igreja não pode ser "arrogante" nem acreditar que sua força está no "apoio dos poderosos", durante um encontro com bispos centro-americanos no Panamá, país que recebe a Jornada Mundial da Juventude de 2019. Citando o arcebispo salvadorenho Óscar Romero, assassinado por esquadrões da morte em San Sa...