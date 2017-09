Idoso de 82 anos morre após ficar preso em elevador por 1 mês

Um homem de 82 anos morreu depois de ficar preso dentro de um elevador de Denver, nos Estados Unidos, por quase um mês. As informações são do The New York Post.

Os restos em decomposição de Isaak Komisarchik foram descobertos dentro de um elevador de garagem por técnicos de reparos depois que moradores próximos se queixaram do cheiro horrível que saia do local.

Isaak entrou no elevador em 5 de julho e ficou preso. Apesar de pressionar o botão de emergência duas vezes, o homem idoso acabou morrendo no elevador. Suspeita-se que ele também sofria de demência.

Ninguém o havia encontrado até então, pois a o estacionamento onde estava o elevador entrou em reforma.

O idoso não tinha sido visto desde que ele deixou um centro de enfermagem nas proximidades da garagem na tarde do dia 5 de julho.

Os investigadores buscam agora determinar por que o botão de emergência não funcionou.