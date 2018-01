Idosa recupera-se de câncer depois de tomar açafrão, surpreendendo médicos

A britânica Dieneke Ferguson, de 67 anos, surpreendeu os médicos após mostrar recuperação de um câncer de sangue tomando apenas comprimidos de açafrão depois de desistir dos tratamentos convencionais.

A idosa lutava contra o câncer por anos sem sucesso, passando por três rodadas de quimioterapia e quatro transplantes de células estaminais em uma tentativa de tratar seu câncer.

No entanto, os tratamentos não fizeram efeito e, depois de sofrer duas recaídas, os médicos temiam por sua expectativa de vida.

Mas os especialistas ficaram surpresos ao verem que, atualmente, a contagem de células plasmáticas em Dieneke é insignificante e ela diz que sua qualidade de vida melhorou significativamente. As células plasmáticas são um tipo de glóbulo branco que, com mieloma, se torna anormal e se multiplica de maneira incontrolável.

A idosa contou à mídia inglesa que encontrou o suposto remédio de cúrcuma – planta que também pode ser conhecida como açafrão-da-índia, açafrão-da-terra ou tumérico. Ela tomou 8 g de comprimidos do tempero todos os dias durante anos sem tratamento adicional, e agora chocou os médicos.

"No nosso melhor conhecimento, este é o primeiro relatório no qual a cúrcuma demonstrou uma resposta objetiva em uma doença progressiva na ausência de tratamento convencional. Na ausência de outro tratamento com anti-mieloma, o paciente se estabilizou e permaneceu estável nos últimos cinco anos com boa qualidade de vida", escreveram os médicos da Barts Health NHS Trust, em Londres, no British Medical Journal Case Reports.

Os comprimidos utilizados por Dieneke contêm um alto nível de cúrcuma — seria impossível tratar o câncer com o açafrão usado na cozinha, pois ele possui apenas 2% do composto.

Especialistas já acreditam que o açafrão, comumente usado na cozinha asiática, pode proteger contra o Alzheimer, doenças cardíacas e depressão. No entanto, esta substância é raramente prescrita, uma vez que ainda não foi testada em grande escala.