Idosa de 75 anos morre após cair de escada rolante em aeroporto

A família de uma idosa está processando a Alaska Airlines depois que ela caiu uma escada rolante no aeroporto de Portland, Oregon, enquanto estava em uma cadeira de rodas. O incidente foi capturado por câmeras de segurança. Bernice Kekona, de 75 anos, morreu três meses após a queda, que a deixou gravemente ferida. As informações são da CBS.

De acordo com a reportagem, familiares de Bernice contrataram um ajudante da companhia para garantir que a idosa chegasse com segurança no voo de conexão. No entanto, eles afirmam que a Alaska Airlines não forneceram o serviço como prometido, deixando a mulher sozinha, o que resultou no acidente.

Uma ferida no pé direito da idosa acabou infeccionando, o que levou a uma amputação. Bernice morreu um dia após a cirurgia.