Mundo Hong Kong é a cidade mais visitada do mundo; Rio fica em 94º O território chinês recebeu 27,88 milhões de pessoas em 2017

A região administrativa de Hong Kong, na China, foi a cidade mais visitada do mundo em 2017 e se manteve na liderança do ranking anual da consultoria Euromonitor International, divulgado nesta terça-feira (4). O território recebeu no ano passado 27,88 milhões de visitantes internacionais e superou Bangkok, na Tailândia (22,45 milhões), e Londres, no Rei...