Mundo Homem sobrevive após ser picado por cascavel decapitada Depois da mordida, a vítima começou a ter convulsões, sangramento interno e perdeu a visão

Um homem está hospitalizado e se recupera depois de ter sido picado por uma cascavel nos Estados Unidos. A cobra o atacou mesmo tendo sido decapitada por ele. O caso aconteceu próximo ao Lago Corpus Christi, no Estado do Texas, no dia 27. Segundo o jornal USA Today, Jennifer Sutcliffe e seu marido estavam no jardim de casa quando ela viu uma cascavel de cerca de 1,2...