Mundo Homem rouba tanque de guerra e arrasta polícia por perseguição de 2 horas A polícia informou que o suspeito resistiu à ordem de prisão e teve que ser paralisado com uma arma de choque

As imagens de um tanque de guerra percorrendo as ruas do condado de Nottaway, nos Estados Unidos, viralizaram nas redes sociais na noite desta terça-feira, 5. Um tenente roubou o veículo de um quartel da Guarda Nacional norte-americana e arrastou a polícia local em uma perseguição que durou mais de duas horas. Ainda não se sabe o que levou o homem - cuja identidade n...