Homem pula pela janela antes de ônibus cair em penhasco

Um homem sobreviveu ao acidente que deixou 48 mortos na terça-feira (02) no norte de Lima, capital do Peru, após saltar pela janela do ônibus pouco antes de o veículo cair em um penhasco próximo ao mar, informou ontem, a imprensa local. “Ele disse que, ao ver que o ônibus caía, se jogou e caiu na estrada antes de o ônibus ir para o precipício. Por isso, sofreu apenas alguns ferimentos sem gravidade”, afirmou o diretor do hospital da cidade de Chancay, Víctor Virú, ao Canal N.

Segundo os médicos, o homem, identificado como Máximo Jiménez Vilcayaura, de 24 anos, fraturou um dos braços e sofreu ferimentos menores. Vilcayaura foi um dos seis sobreviventes da queda do veículo no precipício.

Os outros cinco, no entanto, ficaram gravemente feridos e ainda estão internados em hospitais próximos.

O acidente aconteceu na estrada Pan-Americana Norte, a cerca de 45 quilômetros da capital Lima, em um local conhecido como a “curva do diabo”, que passa por uma região montanhosa cercada pelo Oceano Pacífico.

Vários acidentes de trânsito já foram registrados no trecho. A estrada tem grande circulação de veículos pesados, é bastante sinuosa e coberta por neblina em razão da proximidade do mar.