Mundo Homem morre após ser atacado por tubarão Vítima ficou gravemente ferida na perna e no punho, sofreu perda significativa de sangue e um ataque cardíaco

Um homem morreu após ser atacado por um tubarão na costa de Queensland, no nordeste da Austrália, anunciaram as autoridades nesta terça-feira, 6. Este é o terceiro incidente do tipo em menos de dois meses na região da Grande Barreira de Coral. Os socorristas informaram que o homem, de 33 anos, ficou gravemente ferido na perna e no punho ao ser atacado na segunda-feira, 5, no ...