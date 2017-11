Homem morre após retirar o pino de uma granada para tirar uma foto

Um homem russo morreu depois que ele puxou o pino de uma granada de mão e publicou fotos de si mesmo segurando o dispositivo. Alexander Sasha 'Chechik morreu instantaneamente no incidente na cidade de Labinsk, no sudoeste da Rússia, informou a polícia. As informações são do Independent.

De acordo com a mídia local, o homem enviou uma mensagem a um amigo, incluindo uma foto da granada na mão com o pino tirado do dispositivo.

Na troca de mensagens, o amigo perguntou onde ele estava e se estava tudo bem. "Depende do que você quer dizer ‘tudo bem’", respondeu Alexander, enviando a fotografia da granada em seguida.

Uma fonte disse à mídia local que, aparentemente, o homem não conseguiu inserir o pino da granada de mão de volta e a explosão o quebrou pela metade.

A polícia acredita que Alexander esperava que a granada não explodisse desde que ele não a jogasse. Ele também enviou fotos para outros amigos e as autoridades classificaram sua morte como um acidente e não como suicídio.