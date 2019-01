Mundo Homem fere 20 crianças a marteladas em escola na China Suspeito é um ex-funcionário da instituição de ensino; ao menos três estão em estado grave

Um homem atacou com um martelo cerca de 20 crianças em uma escola elementar de Pequim, na China, nesta terça-feira (8). De acordo com fontes locais, as vítimas ficaram feridas e ao menos três estão em estado grave. Não há relatos de mortos. O episódio ocorreu no bairro de Xicheng, na escola Xuanwu Normal Experimental Affiliate Number One, por volta das 11h15 locais...