Homem faz um boneco de neve no túmulo da mãe para cumprir promessa que lhe havia feito

Na manhã da última quinta-feira, 7, a cidade de Piedras Negras, no México, amanheceu coberta de neve, surpreendendo os moradores, já que não nevava na cidade desde 1985. Entre os moradores do município, está Marcial Rivas, que aproveitou a neve para cumprir uma antiga promessa.

Marcial Rivas tem 45 anos e tirou uma selfie em frente ao túmulo de sua mãe, sobre o qual construiu um boneco de neve com um girassol. "Eu disse, meu amor, que quando nevasse nós iríamos fazer um boneco de neve juntos. Eu sinto muito sua falta, promessa é dívida", escreveu ele na legenda da foto, publicada no Facebook.

A mãe dele, Minerva Lucio de Rivas, morreu de câncer em maio do ano passado, de acordo com o El País. "No ano passado, quando fez muito frio, ela me falou que havia previsão de neve em San Antonio, no Texas [Estados Unidos], onde ela vivia, e me pediu que eu fosse vê-la porque iríamos fazer um boneco de neve", contou Marcial. Ele foi visitá-la, mas não nevou. "Eu disse: 'Não tenha pressa, logo logo vai nevar'. Ela queria muito ver a neve, mas não conseguiu", lamentou Marcial.

Então, ao acordar e ver a neve em Piedras Negras, Rivas lembrou de sua mãe e cumpriu a promessa. "Fui deixar meu filho na escola e aí fui até o cemitério fazer o boneco", falou. Ele não esperava que sua imagem faria tanto sucesso, e diz que só publicou a foto para que seus irmãos vissem. Com tanta repercussão, o que Marcial realmente espera que sua homenagem chegue até sua mãe.