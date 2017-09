Homem esquece que vendeu carro quando estava bêbado e procura a polícia achando que foi roubado

Um homem bêbado que vendeu seu carro para comprar mais álcool despertou no dia seguinte sem se lembrar do que havia feito e denunciou que foi roubado para a polícia.

Segundo o jornal New Zealand Herald, o homem procurou as autoridades afirmando que alguém teria roubado seu veículo enquanto ele estava fora.

A realidade era que o homem vendeu o veículo por US $ 800 (cerca de R$ 2.500) para continuar a beber, mas, dado o estado de embriaguez, ele não conseguia lembrar quando acordou pela manhã do que havia feito, disse o sargento Dennis Murphy.

"Felizmente, o homem que comprou o carro verificou o cadastro no dia seguinte no site da polícia porque ele estava preocupado que poderia ser roubado. Ele então foi à delegacia com o carro para nos informar o que aconteceu. Entramos em contato com o proprietário original e pedimos para resolverem isso entre eles", afirmou o sargento.