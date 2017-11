Homem esquece onde estacionou carro e o encontra 20 anos depois

Em 1997, na cidade alemã de Frankfurt, um homem fez um boletim de ocorrência alegando que seu carro havia sido roubado. Vinte anos depois, as autoridades da cidade rastrearam o veículo desaparecido e descobriram que o dono dele, na verdade, tinha apenas se esquecido onde o estacionou e presumiu que havia sido roubado. As informações são do Independent.

Segundo a reportagem, o veículo foi encontrado em uma garagem de um antigo edifício industrial que vai ser demolido. O carro estava no caminho da demolição, por isso a polícia acabou acionada e investigou quem era o dono.

De acordo com os relatórios sobre o caso, o homem, agora de 76 anos, foi conduzido pela polícia com sua filha para se reencontrar com o carro. Infelizmente, o veículo não era mais funcional e teve que ser descartado.