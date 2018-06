Mundo Homem denuncia morte de cachorro a bordo de avião De acordo com seu relato, a empresa havia lhe garantido que o cachorro seria transportado em um local fresco

Um homem denunciou nesta segunda-feira (18) a morte de seu cão durante uma viagem de avião, que seguia de Madrid (Espanha) para o Porto (Portugal). Milton Costa, dono do cão de raça buldogue francês, publicou em seu perfil do Facebook que, após o voo de 1 hora de duração, a companhia aérea TAP lhe entregou o animal muito quente, que teria morrido "asfixiado de tanto c...