Mundo Homem de 60 anos se confunde e cai em fosso de obra de arte que parecia uma pintura no chão Caso aconteceu no Museu Fundação Serralves, em Portugal

Na semana passada, um senhor italiano de 60 anos resolveu ir até o Museu Fundação Serralves, em Porto, Portugal, ver a exposição Anish Kapoor: Obras, Pensamentos, Experiências. Entretanto, o que era para ser um passeio tranquilo acabou em acidente. De acordo com o jornal Renascençae com o portal Gizmodo, no dia 13 de agosto, o homem teve de ser...