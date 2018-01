Homem cai para a morte enquanto tirava foto em penhasco no dia do seu aniversário; veja vídeo

Foi capturado em vídeo o momento em que um homem caiu para a sua morte no dia do seu aniversário enquanto posava para uma foto em um penhasco. A gravação mostra Halil Dağ pulando de uma rocha no histórico castelo de Urfa, no sul da Turquia, antes de perder o equilíbrio e cair do rochedo. As informações são do Daily Mail.

Apesar de tentar agarrar algo para evitar sua queda, Halil, que comemorava 39 anos, caiu 45 metros, pousando perto de um restaurante. Ele chegou a ser levado para um hospital próximo em condição crítica, mas não resistiu.

Assista: