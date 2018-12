Mundo Homem atravessa Antártida sozinho e quebra recorde em uma das maiores aventuras polares Empreitada durou 54 dias e cerca de 1,6 quilômetros foram percorridos

Um americano de 33 anos completou na quarta-feira (26) um feito inédito na Antártida. Colin O'Brady atravessou o continente a pé, sozinho e sem ajuda, em uma aventura que durou 54 dias e mais de 1,6 mil quilômetros. Originário do estado de Oregon, ele anunciara sua empreitada em 18 de outubro, em seu canal no YouTube. "Eu me preparei. A minha mente, o meu corpo ...