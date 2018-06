Mundo ‘Homem-Aranha’ chinês escala prédio e salva criança de 2 anos; assista 🎥 O pequeno que estava pendurado em grade; polícia investiga tutores que teriam deixado o menor em casa, sem vigilância de adulto

Um soldado aposentado do Exército da China escalou cinco andares de um prédio pela sua fachada para salvar a vida de uma criança de dois anos que ficou pendurada na grade de uma janela, uma proeza que lembra à do malinês em Paris há uma semana, informou nesta quarta-feira, 7, o South China Morning Post. Um vídeo que mostra imagens do fato, ocorrido na qua...