Mundo Hezbollah refuta pressão diplomática e não quer entregar foguetes Militante diz que o Líbano não deve sucumbir à pressão diplomática porque "desistir" permitiria que Israel atacasse o Líbano

O chefe do grupo militante Hezbollah no Líbano, Hassan Nasrallah, disse que o governo não deve ceder à pressão diplomática para tirar de seu grupo o arsenal de foguetes. Nasrallah disse no sábado que nem ameaças nem sanções obrigarão seu grupo a desistir de seus armamentos, incluindo um arsenal de foguetes que Israel vê com preocupação. O militante diz que o L...