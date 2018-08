Mundo Hamas anuncia cessar-fogo, mas Israel nega Últimas 24 horas não tiveram confrontos na Faixa de Gaza

De acordo com o grupo armado palestino Hamas, um cessar-fogo com Israel, mediado pelo Egito, foi alcançado nesta quinta-feira (8), tendo como base a "calma mútua". O governo israelense, no entanto, nega a existência do acordo. As autoridades do país de maioria judaica dizem que não pretendem realizar operações militares de grande escala nas próximas horas contra...