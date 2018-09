Mundo Guiné Equatorial pede bens e dinheiro apreendidos com vice-presidente Nota da embaixada diz que ação em Viracopos foi "hostil e de má fé"

O Governo da Guiné Equatorial pede a devolução do dinheiro e das joias apreendidas com o vice-presidente Teodoro Obiang Mang no Aeroporto de Viracopos em Campinas (SP) no última sexta-feira (14). A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam cerca de US$ 1,5 milhão e R$ 55 mil em espécie com a comitiva de Mang. Também foram apreendidos relógios de luxo avaliados e...