Guerrilheiro fazia parte da polícia venezuelana

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, disse que o guerrilheiro do Exército de Libertação Nacional (ELN) que morreu na semana passada enquanto colocava explosivos em uma estrada no nordeste da Colômbia “pertencia ou pertenceu” à Guarda Nacional Bolivariana (GNB) – a polícia militar venezuelana. O atentado ocorreu numa rodovia que une as cidades de Pamplona e C...