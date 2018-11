Mundo Guerra fiscal entre China e EUA deve ser centro das discussões no G-20 O Brasil, assim como os demais países da América Latina, tenta recuperar o ritmo de crescimento da economia e será coadjuvante

Começa nesta sexta-feira (30) a 10ª Cúpula de Líderes do G20 grupo que reúne 19 das maiores economias do mundo e a União Europeia, em Buenos Aires, na Argentina. No centro das discussões, estará a guerra fiscal entre Estados Unidos e China, que tem efeitos na economia global. O Brasil, assim como os demais países da América Latina, tenta recuperar o ritmo d...