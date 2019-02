Mundo Guaidó promete forçar a entrada de doações para Venezuela Autoproclamado presidente interino, líder opositor diz que desafiará Nicolás Maduro e fará com que ajuda humanitária de nações vizinhas entre no país

O autodeclarado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, disse, em entrevista à agência de notícias Associated Press ontem, que vai fazer com que um carregamento de medicamentos doados por nações vizinhas entre no país, em um desafio ao governo de Nicolás Maduro, que impede a entrada de ajuda humanitária. “Nós não estamos pedindo ajuda só dos Estados Unidos”, disse ...