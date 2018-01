Grávida de seis meses está arrasada por não ter barriga e ainda é acusada de fingir gravidez

Uma mãe postou algumas fotos da sua gravidez na internet e acabou sendo atacada nas redes sociais. Isso porque a jovem Reanna Stephens, de 18 anos, diferente das grávidas tradicionais, não apresenta uma barriga saliente e redondinha.

A garota, natural da Carolina do Sul, nos EUA, está com seis meses de gestação e foi acusada por seguidores de estar simulando uma gravidez, conforme matéria do site Daily Mail. Ela retrucou seus críticos e disse que sua dieta vegana e sua rotina de exercícios, como ioga, a ajudaram a manter a forma física e o corpo.

Quando Reanna deu a notícia no seu Facebook e Instagram sobre a gravidez, várias pessoas a parabenizaram. Mas com o passar do tempo, e com as fotos sem a tradicional barriguinha de grávida, os elogios foram se tornando acusações de que ela estaria anoréxica, que o bebê estaria passando fome, e até de simulação.

A mãe chegou a postar uma resposta na internet. "Meu bebê está crescendo perfeitamente todos os meses, assim como todos os outros. Então, não tem absolutamente nada a ver a minha barriga com a saúde do bebê."

A futura mãe fez até uma coletânea de perguntas mais frequentes sobre ela e o bebê. "As pessoas me perguntaram: você não está fingindo sua gravidez, está? Você tem certeza de que seu bebê está saudável? Você precisa comer mais e ir a um médico, ou o seu filho vai morrer de fome."

A jovem grávida afirma ter "um pequeno alto" na sua barriga e que quebrou o silêncio para apoiar outras grávidas que também não tenham barrigas grandes. O parto de Reanna está marcado para abril e será de um menino.