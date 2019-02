Mundo Governo Maduro bloqueia entrada de ajuda humanitária na Venezuela As ações de autoridades venezuelanas para impedir a entrada foram criticadas pelo secretário de Estado americano, Mike Pompeo

As autoridades da Venezuela tentavam frear nesta quarta-feira a entrada a partir da Colômbia de ajuda humanitária, bloqueando uma ponte fronteiriça, disseram funcionários dos dois países. O impasse ocorria na ponte Las Tienditas, que une a cidade colombiana de Cúcuta ao povoado de Ureña, no extremo oeste da Venezuela. As ações de autoridades venezuelanas para impedi...