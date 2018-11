Mundo Governo da Argentina diz que não há tecnologia para retirar submarino ARA San Juan desapareceu há um ano com 44 tripulantes a bordo

O ministro de Defesa da Argentina, Oscar Aguad, afirmou neste domingo (18) que não existe tecnologia capaz de retirar o submarino ARA San Juan, localizado ontem (17) a 900 metros de profundidade no Oceano Atlântico. "A Argentina não conta com meios técnicos para resgatar ou emergir o submarino. Não deve haver no mundo tecnologia para retirar 2,3 mil toneladas de pes...