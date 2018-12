Mundo Governo brasileiro diz que retomada de caça às baleias no Japão é retrocesso Ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, divulgou nota com críticas

O ministro do Meio Ambiente, Edson Duarte, chamou hoje (26) de “grande retrocesso no cenário global” a decisão anunciada pelo governo do Japão de retomar a caça das baleias e deixar Comissão Internacional da Baleia (CIB). Em nota, o Ministério do Meio Ambiente informa que tal iniciativa “ignora a posição majoritária dos países”. Ressalta ainda que o...