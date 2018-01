Golfinho é encontrado morto com polvo de mais de 1,3 metro na boca

O golfinho Gilligan morreu sufocado quando tentou engolir um polvo inteiro, que teve os tentáculos presos na laringe de Gilligan. Segundo pesquisadores da Universidade Murdoch, em Perth, na Austrália, esse é o primeiro caso conhecido de asfixia em golfinhos provocada por esse molusco.

O caso aconteceu em uma praia a cerca de duas horas de Perth, em agosto de 2015, mas só foi divulgado agora pela patologista Nahiid Stephens, coautora do artigo que descreve o caso na revista “Marine Mammal Science”, em entrevista à “National Geographic”.

É comum golfinhos se alimentarem de polvos e Gilligan estava em excelentes condições, o que intrigou os pesquisadores. Então, Nahiid investigou para saber o que deu errado. "Realmente era um polvo imenso, eu puxava e puxava e pensava: “ainda tem mais!”, disse a cientista, lembrando que só os tentáculos mediam 1,3 metro.

De acordo com a autópsia realizada, o problema aconteceu quando o golfinho tentou engolir o polvo. Os golfinhos são capazes de desengatarem a epiglote (uma pequena cartilagem acima da laringe que impede a entrada de líquidos e alimentos nas vias respiratórias) para aumentarem a abertura da boca para a ingestão de alimentos maiores.

Nesse caso, um dos tentáculos do polvo se prendeu à laringe de Gilligan, impedindo a reconexão da epiglote às vias respiratórias, fazendo com que o golfinho sufocasse até a morte. Para Nahiid, o polvo já deveria estar morto quando foi devorado, mas as ventosas ainda estavam funcionando.

A pesquisadora Kate Sprogis, da mesma instituição, explicou que perto de onde Gilligan foi morto, para engolir os polvos, os golfinhos jogam eles para o ar e assim tentam amaciar a carne desmembrá-la em pedaços menores.

Após os arremessos, os golfinhos costumam morder os polvos pela cabeça, já que os tentáculos continuam se movendo mesmo após a morte do molusco.