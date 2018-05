Mundo Girafa morre em zoológico após visitante desrespeitar regras Além da pessoa que provocou o incidente, foram identificadas mais duas testemunhas

Uma girafa-de-angola do Jardim Zoológico de Lisboa morreu depois de cair em um fosso. O incidente ocorreu no último sábado, quando um visitante infringiu as regras de segurança e tentou alimentar o animal. De acordo com a imprensa de Portugal, a girafa, de 11 anos de cinco meses, se aproximou da borda para tentar pegar o alimento oferecido pelo visitante e acabou...