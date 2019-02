Mundo General de alta patente da Venezuela retira apoio a Maduro Yanez é o primeiro oficial de alta patente do país a abandonar o presidente desde Guaidó

O general do alto escalão da força área da Venezuela Francisco Yanez retirou seu apoio ao governo de Nicolas Maduro neste sábado. Yanez é o primeiro oficial de alta patente do país a abandonar Maduro desde o dia 23 de janeiro, quando o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autodeclarou presidente do país. "A transição para a democracia é iminente", ...