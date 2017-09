Geórgia registra uma morte devido à passagem da tempestade tropical Irma

Funcionários da Geórgia dizem que pelo menos uma pessoa foi morta devido à passagem da tempestade tropical Irma no Estado.



A porta-voz da Agência de Gerenciamento de Emergência da Geórgia, Catherine Howden, disse nesta segunda-feira que uma morte relacionada à tempestade foi confirmada em Worth County, a cerca de 270 quilômetros ao sul de Atlanta. Detalhes sobre o caso não foram fornecidos.



Com ventos de tempestade tropical que se estendem a mais de 640 quilômetros de seu centro, o Irma causou danos em todo o Estado, com queda de árvores e inundações em bairros na costa da Geórgia.



A tempestade tropical também foi a responsável por uma morte na Flórida. Ao menos 36 pessoas morreram devido à passagem do Irma no Caribe.