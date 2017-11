Gato de rua é o principal suspeito de tentativa de homicídio a uma idosa de 82 anos

Uma investigação da polícia japonesa sobre a tentativa de assassinato de uma mulher de 82 anos teria levado a um suspeito improvável: um gato de rua. As informações são do Daily Mail.

A filha de Mayuko Matsumoto encontrou a idosa com cerca de 20 cortes em seu rosto na última segunda-feira (13) em sua casa em uma cidade montanhosa de Mifune, no sul do Japão. A polícia iniciou uma investigação de tentativa de assassinato depois de ver as feridas, algumas delas relativamente severas.

Matsumoto, que foi encontrada incapaz de falar, teve que receber atendimento de emergência.

Os investigadores não encontraram nenhum sinal de pessoas que entraram ou saíram da casa no momento do ataque. Eles perceberam que as feridas de Matsumoto pareciam arranhões de gato. A polícia, então, voltou sua atenção aos felinos de rua que vagavam próximos a casa da idosa e encontraram vestígios do que pode ser sangue humano em um deles.

"A polícia está analisando uma amostra de sangue tirada da garra do gato que pode ter arranhado a vítima", informou a emissora nacional de TV NHK.